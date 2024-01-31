Reuters узнало вероятную дату приезда Путина в Турцию

Российский президент Владимир Путин может приехать в Турцию 12 февраля.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на турецкого чиновника, пишет "Европейская правда".

В рамках предстоящего визита в Турцию президент РФ, как ожидается, встретится с турецким визави Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Россия ранее на этой неделе подтвердила планы визита Путина, но не называла конкретной даты.

Недавно в КНДР заявили, что российский президент Владимир Путин может посетить страну в ближайшее время на фоне углубления связей между двумя диктатурами.

Кроме того, агентство Bloomberg 25 января опубликовало материал, в котором утверждает, что Путин "зондирует почву" на предмет готовности США к переговорам о прекращении войны в Украине.