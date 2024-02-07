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Суд в Швеции подтвердил возможность депортации поджигателя Корана

Среда, 7 февраля 2024, 16:41

Миграционный суд Стокгольма подтвердил решение Миграционной службы о депортации иракского мигранта Салвана Момики, известного по акциям со сжиганием Корана.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Dagens Nyheter.

Шведский суд постановил, что решение Миграционной службы о депортации Момики является действующим, поскольку тот предоставил ложную информацию при подаче заявления на получение убежища в стране.

В то же время суд принял во внимание, что в случае возвращения в Ирак Момика может подвергнуться пыткам, и подтвердил действие его вида на жительство, действительного до 16 апреля 2024 года.

Правительство Швеции будет год исследовать, можно ли запрещать акции по сожжению Корана

После того, как вид перестанет быть действительным, суд снова оценит возможность депортации Момики.

В прошлом году между Швецией и мусульманскими странами вспыхнула напряженность после нескольких протестов, связанных с публичным осквернением Корана. Остро на это реагировала Турция, которая тормозит вступление Швеции в НАТО.

На этом фоне Швеция усилила пограничный контроль и внутренние проверки, а также повысила уровень террористической угрозы.

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