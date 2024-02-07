Суд в Швеции подтвердил возможность депортации поджигателя Корана

Миграционный суд Стокгольма подтвердил решение Миграционной службы о депортации иракского мигранта Салвана Момики, известного по акциям со сжиганием Корана.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Dagens Nyheter.

Шведский суд постановил, что решение Миграционной службы о депортации Момики является действующим, поскольку тот предоставил ложную информацию при подаче заявления на получение убежища в стране.

В то же время суд принял во внимание, что в случае возвращения в Ирак Момика может подвергнуться пыткам, и подтвердил действие его вида на жительство, действительного до 16 апреля 2024 года.

После того, как вид перестанет быть действительным, суд снова оценит возможность депортации Момики.

В прошлом году между Швецией и мусульманскими странами вспыхнула напряженность после нескольких протестов, связанных с публичным осквернением Корана. Остро на это реагировала Турция, которая тормозит вступление Швеции в НАТО.

На этом фоне Швеция усилила пограничный контроль и внутренние проверки, а также повысила уровень террористической угрозы.