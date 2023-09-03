В Швеции прошла новая акция с сожжением Корана
Воскресенье, 3 сентября 2023, 18:08
В шведском городе Мальме мигрант иракского происхождения Салван Момика провел еще одну акцию с сожжением Корана.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на SVT.
На месте акции собралась толпа в примерно 200 человек. Еще один человек пытался прорвать полицейский кордон и присоединиться к Момике, он был задержан.
В настоящее время около десяти человек взяты под стражу, еще двое арестованы по подозрению в беспорядках.
Из-за напряженной атмосферы акцию закончили раньше времени.
Сам Салван Момика покинул место происшествия в сопровождении правоохранителей.
Ранее сообщалось, что Салвана Момику избил неизвестный в боксерских перчатках, который таким образом выразил несогласие с акциями по сжиганию Корана.
Между Швецией и мусульманскими странами вспыхнула напряженность после нескольких протестов, связанных с публичным осквернением Корана. Остро на это реагировала Турция, которая тормозит вступление Швеции в НАТО.
На этом фоне Швеция усилила пограничный контроль и внутренние проверки, а также повысила уровень террористической угрозы.