Правительство Швеции будет год исследовать, можно ли запрещать акции по сожжению Корана

Правительство Швеции решило создать временную комиссию, которая изучит возможность запрета акций по сожжению Корана, ставших причиной ухудшения ситуации с безопасностью и напряженности в отношениях с мусульманскими государствами.

Об этом, как пишет "Европейская правда", объявили в статье в газете Dagens Nyheter премьер Швеции Ульф Кристерссон и лидеры двух коалиционных партий – Эбба Буш от христианских демократов и Йохан Персон от Либеральной партии.

Комиссия, которую возглавит генеральный директор Шведского национального совета по вопросам предотвращения преступности Маттиас Ларссон, проверит, насколько конституция Швеции позволяет учитывать национальную безопасность при выдаче разрешений на публичные собрания.

Согласно действующему законодательству, шведская полиция может запретить проведение публичных мероприятий в случае "войны или угрозы войны" или в случае "непосредственной угрозы безопасности". Но, по мнению Кристерссона, действующее законодательство также содержит "вакуум", который мешает полиции действовать для предотвращения долгосрочных угроз.

В то же время шведский премьер выступил против изменений в законодательство о языке вражды, поскольку это не дало бы заговора "защитить шведскую свободу слова", подчеркнул он в Dagens Nyheter.

Временная комиссия должна представить свои выводы до 1 июля 2024 года.

Министр юстиции Швеции Гуннар Стрёммер, которого цитирует вещатель SVT, на пресс-конференции в пятницу уточнил, что комиссия не будет предлагать изменений в конституцию, а лишь выдвинет предложения "с целью обеспечения готовности".

Лидер ультраправых "Шведских демократов" Йимми Окессон в комментарии шведским СМИ раскритиковал инициативу правительства, увидев в ней последствия "угроз и давления со стороны исламистов и диктаторских режимов".

Между Швецией и мусульманскими странами вспыхнула напряженность после нескольких протестов, связанных с публичным осквернением Корана. Остро на это реагировала Турция, которая тормозит вступление Швеции в НАТО.

На этом фоне Швеция усилила пограничный контроль и внутренние проверки, а также повысила уровень террористической угрозы.