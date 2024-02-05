В одном из ведомств МВД Болгарии идут обыски: подозревают шпионаж в пользу России

В Болгарии проводят обыски в одном из департаментов Министерства внутренних дел в связи с подозрениями в шпионаже в пользу России.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщают болгарские СМИ, среди которых болгарская служба "Радио Свобода".

5 февраля городская прокуратура Софии, управление внутренней безопасности МВД и Госагентство нацбезопасности провели рейд в помещении Главного управления по борьбе с организованной преступностью по подозрениям в шпионской деятельности кого-то из должностных лиц в пользу России.

Главный секретарь МВД Живко Коцев сообщил журналистам, что по делу уже есть один задержанный.

"Это касается сотрудника МВД и шпионской деятельности. Когда все действия будут завершены, мы проведем брифинг", – заявил он.

Заместитель городского прокурора Софии подтвердил журналистам, что прокуратура готовит досудебную процедуру по преступлению против республики, в офисе подозреваемого идет обыск.

После обыска прокурор решит, объявлять ли обвинение и просить ли о временном заключении под стражу на 72 часа.

БНТ со ссылкой на свои источники, знакомые с расследованием, сообщает, что подозреваемый якобы передавал секретную информацию бывшему дипломату посольства России в Софии, этого россиянина недавно объявили персоной нон грата.

Как известно, Болгария за последние годы несколько раз высылала российских дипломатов по подозрению в деятельности, несовместимой с Венской конвенцией о дипломатических отношениях. С начала полномасштабной войны выслали несколько десятков сотрудников российского посольства и других представительств на территории Болгарии.

За вторую половину 2023 года Болгария приказала покинуть страну представителю РПЦ архимандриту Вассиану и пропагандисту из официального издания "Российская газета" Александру Гацаку.