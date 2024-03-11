МИД вызвал посланника Ватикана из-за заявлений Папы Римского о "белом флаге"

Министерство иностранных дел 11 марта вызвало Апостольского нунция в Украине Висвальдаса Кульбокаса из-за последних противоречивых заявлений Папы Римского Франциска о полномасштабной российско-украинской войне.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Во время вызова Кульбокасу сообщили, что "в Украине разочарованы" словами Папы относительно "белого флага" и необходимости "проявить храбрость и вести переговоры" с Россией, заявили в МИД.

Там добавили, что такие призывы "легализуют право сильного и поощряют его к дальнейшему пренебрежению нормами международного права".

В то же время в Киеве ожидают от главы Святого Престола "сигналов в сторону мирового сообщества о необходимости немедленного объединения сил для обеспечения победы добра над злом, а также апелляции к нападающему, а не к жертве", говорится в сообщении.

Апостольскому нунцию в Украине отдельно напомнили о "формуле мира" и желании Киева достичь мира, который должен быть справедливым и основанным на принципах Устава ООН.

Напомним, Папа Римский Франциск, говоря о войне, сказал, что Украина должна иметь "отвагу белого флага" и быть готовой вести переговоры. В дальнейшем комментарии представитель Ватикана отметил, что заявление понтифика не было призывом к капитуляции Украины.

Cлова Папы вызвали широкий резонанс и много критических комментариев.

Так, глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Папе следовало бы обратиться с призывом к президенту РФ Владимиру Путину о выводе оккупационных войск из Украины. Представитель Еврокомиссии по внешнеполитическим вопросам отметил, что мир "в руках одного человека" – президента России, потому что война началась и продолжается из-за него.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ответил Папе Римскому, что флаг Украины – не белый, а сине-желтый.