У Шольца не согласились с Папой Римским, который посоветовал Украине "смелость белого флага"

Представитель канцлера Германии заявил, что Олаф Шольц не разделяет мнения Папы Римского Франциска, который посоветовал Украине "иметь смелость белого флага".

Как сообщает "Европейская правда", его слова приводит dpa-AFX.

"Как вы можете догадаться, федеральный канцлер не согласен с Папой в этом вопросе... Правда заключается в том, что Украина защищается от агрессора", – сказал представитель правительства Германии Штефан Гебештрайт.

Украина также получает большую международную поддержку для того, чтобы иметь возможность защитить себя от агрессивной войны, которая нарушает международное право, добавил спикер.

Напомним, Папа Римский Франциск, говоря о войне, сказал, что Украина должна иметь "отвагу белого флага" и быть готовой вести переговоры.

В дальнейшем комментарии представитель Ватикана отметил, что заявление понтифика не было призывом к капитуляции Украины.

Cлова Папы вызвали широкий резонанс и много критических комментариев.

Так, глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Папе следовало бы обратиться с призывом к президенту РФ Владимиру Путину о выводе оккупационных войск из Украины. Представитель Еврокомиссии по внешнеполитическим вопросам отметил, что мир "в руках одного человека" – президента России, потому что война началась и продолжается из-за него.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ответил Папе Римскому, что флаг Украины – не белый, а сине-желтый.