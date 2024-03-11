В Еврокомиссии отреагировали на скандальное заявление Папы Римского

В Еврокомиссии прокомментировали заявление Папы Римского Франциска, что Украине следует иметь "отвагу белого флага" для мирных переговоров с РФ.

Об этом на брифинге в Брюсселе сказал представитель Европейской комиссии Петер Стано.

По его словам, вопрос о мире сейчас – в руках одного человека, и это Владимир Путин, который ежедневно продолжает вести войну.

"Мы хотим справедливого мира. Мира, который принимает во внимание жертву войны, а это Украина", – отметил Стано.

Напомним, Папа Римский Франциск, говоря о развязанной РФ войне, заявил, что Украина должна иметь то, что он назвал отвагой "белого флага", и вести переговоры.

После того как слова Франциска вызвали широкий резонанс, представитель Ватикана выступил с заявлением, в котором объяснил его слова, в частности, отметив, что "переговоры никогда не являются капитуляцией".

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Папе следовало бы обратиться с призывом к президенту РФ Владимиру Путину о выводе оккупационных войск из Украины.

А глава МИД Дмитрий Кулеба ответил Папе Римскому, что флаг Украины – не белый, а сине-желтый.