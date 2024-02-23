В Украине на войне погиб доброволец из Литвы

Первый литовский доброволец, который воюет на стороне Украины против РФ, погиб в пятницу, когда российский беспилотник попал в автомобиль с ним.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Руководитель инструкторской миссии Gyvačių Sala (Остров Змеиный) Сигитас Маляускас подтвердил гибель литовца.

По его словам, погибший – 43-летний Тадас Тумас. Как сообщается, у мужчины остались жена и двое детей в Литве.

Литовский министр обороны Арвидас Анушаускас также подтвердил, что получил информацию о гибели литовца в Украине.

"Эта информация дошла до посольства Литвы в Киеве и до нас. По предварительной информации, он погиб под Бахмутом, но никаких других обстоятельств не сообщается", – сказал министр.

Литовский доброволец служил в 92-й бригаде Вооруженных сил Украины. Он служил чуть больше трех месяцев.

"По специальности он был минометчиком. Но, как это часто бывает в боевых действиях, выполнял различные обязанности", – рассказал Маляускас.

По его словам, Тумас и еще один солдат, который также погиб в результате атаки российского беспилотника, перевозили мины на линию фронта под Бахмутом.

На прошлой неделе стало известно о гибели добровольца из Чехии под Авдеевкой. В декабре в ходе войны в Украине погиб доброволец из Ирландии.