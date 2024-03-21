Президент Финляндии поделился секретом первенства в мировом рейтинге счастья
Президент Финляндии Александер Стубб поделился своим видением причин, благодаря которым его стране удается семь лет подряд сохранять первенство в мировом рейтинге счастья.
Об этом Стубб написал в Twitter (Х), пишет "Европейская правда".
Финский президент отметил, что видит три причины лидерства Финляндии в рейтинге самых счастливых стран мира. Это природа, доверие и образование.
В то же время Стубб признал, что, конечно, существует и "много других причин для коллективного счастья".
Finland has been ranked the Happiest Country in the World, now for seven years in a row.– Alexander Stubb (@alexstubb) March 20, 2024
Many reasons for it, here are my three:
1. Nature.
2. Trust.
3. Education.
There are naturally many other reasons for collective happiness. What would be your top three?
Ежегодный отчет World Happiness Report признал Финляндию самой счастливой страной мира уже седьмой год подряд.
Страны в отчете ранжируются по уровню счастья на основе их средних оценок жизни за три предыдущих года, в данном случае – с 2021 по 2023 год.
Во внимание принимаются такие факторы, как ВВП на душу населения, социальная поддержка, продолжительность здоровой жизни, свобода, щедрость и коррупция.
Финляндия возглавляла этот рейтинг и во времена пандемии. Тогда ее жители высоко оценили меры взаимного доверия, которые помогли защитить жизнь и средства к существованию.