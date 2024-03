Президент Финляндии поделился секретом первенства в мировом рейтинге счастья

Президент Финляндии Александер Стубб поделился своим видением причин, благодаря которым его стране удается семь лет подряд сохранять первенство в мировом рейтинге счастья.

Об этом Стубб написал в Twitter (Х), пишет "Европейская правда".

Финский президент отметил, что видит три причины лидерства Финляндии в рейтинге самых счастливых стран мира. Это природа, доверие и образование.

В то же время Стубб признал, что, конечно, существует и "много других причин для коллективного счастья".

Finland has been ranked the Happiest Country in the World, now for seven years in a row.



Many reasons for it, here are my three:



1. Nature.

2. Trust.

3. Education.



There are naturally many other reasons for collective happiness. What would be your top three?