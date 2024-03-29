Посол США: РФ безжалостно атакует Украину ракетами и дронами, помощь нужна немедленно

Посол США в Украине Бриджит Бринк отреагировала на новую атаку России на Украину с ракетами и ударными дронами.

Об этом она написала в Twitter (X), сообщает "Европейская правда".

Бринк подчеркнула необходимость как можно скорее предоставить Украине необходимую помощь на фоне массированных российских ударов.

"Всю ночь Россия безжалостно запускала ракеты и беспилотники против энергетической инфраструктуры Украины ... Варварские усилия России для лишения электроэнергии миллионов мужчин, женщин и детей, продолжаются бесконтрольно. Наша помощь нужна сейчас", – подчеркнула она.

Вечером 28 марта российские войска запустили на территорию Украины ударные БПЛА по нескольким направлениям сразу. Около 4.00 стало известно, что россияне совершили пуски крылатых ракет. Воздушная тревога продолжалась всю ночь.

Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба на фоне непрерывных ракетных атак России призвал Запад предоставить Украине "эти чертовы Patriot".