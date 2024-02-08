Президент Франции Эмманюэль Макрон во время церемонии почтения памяти французских жертв нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года назвал его крупнейшим антисемитским массовым убийством XXI века.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AFP.

"Было 6:00 утра, и ХАМАС начал... массированную и одиозную атаку, которая стала крупнейшим антисемитским массовым убийством нашего века", – сказал французский лидер.

AFP

AFP

Он назвал нападение палестинской террористической группировки "варварством, которое питается антисемитизмом и распространяет его", пообещав также не поддаваться "разгулу антисемитизма, который ничем не сдерживается".

По его словам, Париж будет работать "каждый день" для освобождения оставшихся французских заложников.

"Ничто не может оправдать и не скрыть терроризм. Все жизни равны и бесценны в глазах Франции", – отметил Макрон.

Церемония в мемориальном комплексе Инвалидов в Париже почтила память 42 французских граждан, погибших во время нападения ХАМАС на Израиль. Еще три человека до сих пор считаются пропавшими без вести, и, как полагают, находятся в заложниках.

Это наибольшее количество жертв за один теракт среди французских граждан со времени наезда исламистского радикала грузовиком 14 июля 2016 года в городе Ницца, в результате которого погибли 86 человек.

Ранее президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен осудила массовый рост антисемитизма в Европе после террористических атак ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.

Напомним, в ноябре суд Страсбурга признал 62-летнего мужчину виновным в разжигании расовой ненависти за антисемитское граффити и постановил приговорить его к полутора годам заключения.

Перед этим стало известно, что десять еврейских надгробий были повреждены на немецком военном кладбище времен Первой мировой войны в муниципалитете Мулен-су-Тувен, что во французском регионе Уаза.