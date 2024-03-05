Бербок: Хотим видеть Боснию и Герцеговину в ЕС как целостную страну

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок высоко оценила усилия Боснии и Герцеговины в проведении реформ и выразила надежду, что балканская страна вскоре сможет начать переговоры о вступлении в Евросоюз.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает DPA.

"Мы хотим, чтобы Босния и Герцеговина присоединилась к Евросоюзу как целостная страна", – отметила глава МИД Германии на встрече со своим боснийским коллегой Эльмедином Конаковичем в столице балканской страны Сараеве.

Тем самым она прокомментировала попытки раскола со стороны властей Республики Сербской (РС) во главе с сербским националистом Милорадом Додиком, который открыто поддерживает хорошие отношения с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Мы четко назовем и пристыдим разъединяющие фантазии, которые ставят преграды на пути людей в Боснии и Герцеговине к европейской интеграции", – сказала Бербок.

Оба министра согласились, что страна все еще должна принять важные меры в борьбе с коррупцией.

В то же время правительство Боснии и Герцеговины надеется, что Еврокомиссия будет рекомендовать начать переговоры о вступлении в ЕС до конца марта.

Ранее Бербок, комментируя евроинтеграционный процесс стран Западных Балкан, заявила, что ЕС "должен закрыть фланги, которые может дестабилизировать РФ".

Перед этим Королевский Объединенный институт оборонных исследований (RUSI) предупредил, что из-за затягивания полномасштабной войны в Украине Россия заинтересована в создании кризисных ситуаций в других странах, например в Балканском регионе.

Министр обороны Германии Борис Писториус высказался за то, чтобы в случае необходимости усилить военную миротворческую миссию в Боснии и Герцеговине.

Читайте также: Цена отказа: какие последствия будет иметь непредоставление Боснии статуса кандидата в члены ЕС.