В Боснии проверят, как в Украине оказались их снаряды

Министерство внешней торговли и экономических отношений Боснии и Герцеговины распорядилось проверить оружейное предприятие Pretis после того, как его минометные снаряды обнаружили на фото с поля боя в Украине.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на РТРС.

Решение о проверке министерство в БиГ приняло после того, как минометные снаряды калибра 120 миллиметров производства Pretis заметили на фотографиях украинских военных в соцсетях, когда те разгружали оборудование.

По некоторым сообщениям, Вооруженные Силы Украины также использовали 82-мм минометные снаряды производства предприятия BNT в Новом Травнике.

С 2015 года Босния и Герцеговина запрещает продажу оружия в зоны конфликта, а страны, которые его покупают, обязуются не передавать его третьим государствам. При этом нет гарантий, что, например, страна НАТО в определенный момент не экспортирует это оружие Украине.

"Мы не имеем возможности проводить расследование на их территории. Мы можем только предупреждать, обсуждать или прекращать экспорт, что будет разрушительным для соответствующей отрасли", – объясняет помощник министра внешней торговли и экономических отношений БиГ Драгиша Мекич.

В то же время у боснийских властей есть основания сомневаться, что снаряды производства Pretis попали в Украину через третьи государства – поэтому они и распорядились проверить оружейный завод.

В прошлом году Государственный секретариат по экономическим вопросам Швейцарии заявил, что расследует сообщения СМИ о якобы поставках патронов швейцарского производства в Украину польской компанией UMO SP.