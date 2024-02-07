Германия готова усилить миротворческую миссию в Боснии в случае необходимости 

Министр обороны Германии Борис Писториус высказался за то, чтобы в случае необходимости усилить военную миротворческую миссию в Боснии и Герцеговине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство DPA.

Во время визита в стабилизационную миссию ЕС EUFOR Althea в Сараево в среду Писториус подтвердил решимость союзников сохранить суверенитет и территориальную целостность государства Босния и Герцеговина.

"В Сербии и в Республике Сербской в Боснии и Герцеговине Россия неоднократно находила благоприятную почву для своих попыток дестабилизировать регион и расширить собственное влияние, например, с помощью дезинформационных кампаний и влияния на средства массовой информации", – сказал он.

"Напряженность на Западных Балканах требует от нас продолжения и, в случае необходимости, усиления наших стабилизационных мер в консультациях с нашими партнерами на местах", – добавил Боррель, говоря, что говорит с точки зрения НАТО и Европейского Союза.

Сейчас в рамках миротворческой миссии в Боснии находятся около 30 немецких военных. Миссия была создана в поддержку Дейтонского мирного соглашения, которое положило конец войне в Боснии в 1995 году.

Страна остается потенциальной зоной конфликта, и немецкие солдаты собирают информацию во время патрулирования и контактов с местным населением и учреждениями, а также составляют отчеты о ситуации.

Совет безопасности ООН 3 ноября на год продлил мандат миротворческих сил ЕС в Боснии и Герцеговине.

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