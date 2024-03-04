Бербок о Западных Балканах: ЕС должен закрыть фланги, которые может дестабилизировать РФ

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что страны Западных Балкан заслуживают решительной поддержки на пути к членству в Евросоюзе.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает DPA.

"Мы нигде в Европе не можем позволить себе серые зоны и должны сделать все возможное, чтобы вместе закрыть фланги, которые РФ может использовать для своей политики дестабилизации, дезинформации и проникновения", – сказала она перед отъездом в Черногорию и Боснию и Герцеговину.

По ее словам, это включает поддержку стран Западных Балкан в укреплении их демократических институтов, повышении их устойчивости и предоставлении гражданам этих стран экономических перспектив.

Министр добавила, что это стало геополитической необходимостью, "особенно перед лицом жестокого империализма России, что мы делаем все возможное, чтобы поддержать шесть государств региона на их пути к вступлению в Евросоюз".

"(Как ЕС, мы имеем) общую задачу – адаптироваться к будущему, когда мы поставим больше стульев за европейским столом", – указала Бербок.

В столице Черногории Подгорице глава МИД ФРГ проведет переговоры с премьер-министром Милойко Спаичем, министром иностранных дел Филипом Ивановичем и президентом Яковом Милатовичем.

Позже в понедельник вечером Бербок должна встретиться в Сараеве с членами трехстороннего президентства Боснии, а также Кристианом Шмидтом – высоким представителем международного сообщества, который наблюдает за мирным урегулированием в стране.

Ранее Королевский Объединенный институт оборонных исследований (RUSI) предупредил, что из-за затягивания полномасштабной войны в Украине Россия заинтересована в создании кризисных ситуаций в других странах, например в Балканском регионе.

Перед этим министр обороны Германии Борис Писториус высказался за то, чтобы в случае необходимости усилить военную миротворческую миссию в Боснии и Герцеговине.

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