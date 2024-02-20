Россия готовится к кампаниям по дестабилизации европейских стран - отчет RUSI

Королевский Объединенный институт оборонных исследований (RUSI) – британский аналитический институт, основанный в 1831 году – в новом отчете предупреждает, что Россия восстанавливает свою способность дестабилизировать европейские страны и распространять свое влияние на Ближнем Востоке и в Африке.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Как считают аналитики RUSI, из-за затягивания полномасштабной войны в Украине Россия заинтересована в создании кризисных ситуаций в других странах, например в Балканском регионе.

"Россия также активно заинтересована в дестабилизации партнеров Украины, а с приближением выборов по всей Европе существует широкий спектр возможностей для усиления поляризации", – отмечают авторы нового отчета.

В некоторых случаях попытки России по дестабилизации, например в Молдове, потерпели неудачу из-за пробелов в системе безопасности и массовой высылки кремлевских агентов. Но, пишут авторы RUSI, российские военные сейчас укрепляют свою способность осуществлять нетрадиционные атаки.

Они заключают, что такая деятельность РФ создает стратегическую угрозу для НАТО, и призывают западные страны делать больше для противодействия использованию Москвой нетрадиционных методов ведения войны.

Отчет британского аналитического центра был опубликован всего за несколько дней до второй годовщины полномасштабного вторжения России в Украину.

Ранее латвийский министр внутренних дел Рихард Козловскис заявил, что учитывая позицию Латвии по поддержке Украины, существуют риски проявления элементов гибридной войны, которые Россия может направить против Латвии, и эти риски провокаций растут.

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