Туск осудил рукопожатие глав МИД Венгрии и Словакии с Лавровым

Премьер-министр Польши Дональд Туск резко раскритиковал министров иностранных дел Венгрии и Словакии за встречу с российским визави Сергеем Лавровым во время форума в Турции в минувшие выходные.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Onet.

На пресс-конференции с литовской визави Ингридой Шимоните Туск прокомментировал встречу главы венгерского МИД Петера Сийярто с Лавровым и отметил, что их "пиршество" состоялось в день похорон Алексея Навального.

"это не просто вопрос хорошего или плохого вкуса. Это не просто вопрос того, что кто-то не имеет чувства времени. Это еще одна демонстрация со стороны венгерского правительства, которую трудно принять не только по моральным, но и по чисто политическим соображениям", – заявил премьер Польши.

Он напомнил об участии в последней встрече премьеров "Вышеградской четверки" в Праге и сказал, что после нее у него не осталось "оптимистических впечатлений" по вопросам российской агрессии против Украины.

"Я надеюсь, что эти непонятные для меня жесты, а иногда слова и решения, которые мы наблюдаем, когда речь идет о Братиславе и Будапеште, являются случайными, что рано или поздно это изменится. И у нас будет ощущение, что и к югу от Польши мы можем рассчитывать на партнеров, которые понимают, где угрозы, а где союзники", – резюмировал Туск.

Напомним, глава МИД Венгрии Петер Сийярто в день похорон Навального, 2 марта, похвастался в социальных сетях совместным ужином со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в Турции.

Там же с россиянином – с благословения премьер-министра Словакии Роберта Фицо – встретился глава словацкого МИД Юрай Бланар.