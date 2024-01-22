Посол Британии раскрыл детали будущего производства дронов с Украиной 

Британский посол в Киеве Мартин Харрис рассказал, что дроны для Украины, на которые Британии выделит 200 млн фунтов стерлингов, будут производиться на территории обеих стран.

Об этом Харрис рассказал в интервью "Европейской правде".

"Дроны должны изготавливаться в сотрудничестве ВПК наших двух стран. Это преимущество Украины сейчас – очень большой опыт использования дронов. Поэтому есть большая заинтересованность и со стороны Великобритании, и со стороны других стран – как мы можем сотрудничать с вами в производстве дронов – и здесь, в Украине, и в наших странах", – отметил посол.

На уточняющий вопрос, будут ли производить дроны и в Украине, и в Великобритании, дипломат ответил утвердительно.

Харрис не уточнил, о каком количестве дронов идет речь, поскольку процесс производства только начинается, и к тому же есть разные классы дронов.

"Но я думаю, что это будет один из самых перспективных элементов нашего сотрудничества в области ВПК", – отметил дипломат.

Премьер Британии Риши Сунак во время визита в Киев в январе объявил, что Лондон выделит 200 млн фунтов стерлингов на изготовление различных типов беспилотников для украинских военных.

Сунак отмечал, что дроны помогут поражать российские силы и помогут отбросить Россию из Украины, а также они снизят риски для украинского экспорта через Черное море.

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