Министр обороны Британии в Киеве, встретился с Зеленским

Глава Министерства обороны Великобритании Грант Шаппс 7 марта прибыл с визитом в Украину и уже провел встречу с президентом Владимиром Зеленским.

Это следует из сообщения Зеленского в Telegram, пишет "Европейская правда".

Глава государства сообщил, что обсудил с Шаппсом "продолжение оборонного сотрудничества между нашими странами".

"Основное внимание – усилению ПВО, дальнобойных возможностей нашей армии, обеспечению других насущных потребностей в вооружении и боеприпасах, а также вопросу совместного производства оружия", – отметил Зеленский.

