Люксембург присоединится к чешской инициативе по закупке 800 тысяч снарядов для Украины

Люксембург объявил, что присоединится к инициативе Чехии по закупке 800 тысяч артиллерийских боеприпасов для Украины.

Об этом объявила министр обороны страны Юрико Бакес, сообщает "Европейская правда".

"Это будет частью наших общих усилий, направленных на предоставление Украине столь необходимых возможностей в борьбе с российским агрессором", – отметила она.

Накануне президент Чехии Петр Павел подтвердил, что союзники Украины передали всю сумму средств, необходимую для передачи ей 800 тысяч артиллерийских снарядов.

Он прогнозирует, что боеприпасы должны прибыть в Украину "в ближайшие недели".

На Мюнхенской конференции по безопасности Павел сообщил, что Чехия нашла до 800 тысяч снарядов стандартного калибра НАТО, которые можно за несколько недель отправить в Украину, если найти для этого финансирование.