Ядерные угрозы в адрес НАТО, помощь с убежищами, Британию ждут в ЕС: новости дня

Росія погрожує ядерною зброєю у разі ізоляції Калінінградської області, а також відкинула ідею послаблення санкцій США в обмін на звільнення політв'язнів.

Проросійський прем’єр Болгарії на тлі ядерних погроз закликає ЄС до переговорів, а Сербія та Росія продовжили угоду про постачання газу до кінця року.

У Молдові російський безпілотник влетів в опору лінії зв’язку і вибухнув, а єврокомісар з питань оборони закликав до посилення реакції на нову хвилю російських гібридних атак.

Все важливе і цікаве за середу, 30 вересня, – в дайджесті "Європейської правди".

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Допомога з укриттями

Євросоюз виділить 10 млн євро на укриття в Україні.

Крім того, Пентагон в останню мить розподілив майже всі $400 млн допомоги Україні.

План Міністерства оборони США передбачає $200 млн на озброєння, боєприпаси та вибухові речовини, $99,9 млн на транспортні засоби, запасні частини та обладнання, а також $100 млн на послуги, такі як транспортування військової техніки.

Засідання щодо ситуації в Олешках

Україна терміново скликає засідання Ради ОБСЄ через ситуацію в Олешках.

Міжнародний Реєстр збитків відкрив усі категорії заяв про шкоду від війни РФ.

За даними Euronews, ЄС розширює місію в Середземномор’ї для боротьби з "тіньовим флотом" РФ.

Ядерні погрози в бік НАТО

Росія погрожує НАТО ядерною зброєю на тлі напруження в країнах Балтії.

У документі Москва звинуватила Альянс у "небезпечному та необдуманому курсі", що несе "високий ризик спалаху прямого збройного конфлікту".

"Росія буде готова застосувати весь арсенал сил і засобів, що є в її розпорядженні, включаючи ядерну зброю, для захисту своєї території, якщо країни НАТО зроблять будь-яку спробу, спрямовану на ізоляцію Калінінградської області від решти країни", – йдеться в дипломатичній ноті.

Прем’єр-міністр Болгарії Румен Радев заявив, що Європейський Союз повинен вести дипломатичні переговори з Росією, щоб покласти край війні в Україні та запобігти руйнівному ядерному удару.

В НАТО у відповідь Росії наголосили, що альянс є оборонним і не становить загрози для території Російської Федерації.

"Ми залишаємося сильними, готовими та спроможними протистояти будь-якій загрозі", – підсумували в НАТО.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте переконаний, що безпосередньої загрози для Альянсу з боку Росії наразі немає.

"Путін знає, що ніколи не зможе перемогти НАТО, тому я не сприймаю це аж так серйозно", – підкреслив він.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив про готовність розмістити на латвійській території ядерну зброю, якщо НАТО ухвалить колективне рішення і виникне така необхідність.

Вибух безпілотника у Молдові

30 вересня у Молдові безпілотник влетів в опору лінії зв’язку і вибухнув. Про інцидент неподалік Бендер поліції стало відомо о 05:40.

На ділянці антенної конструкції довжиною 12 метрів виявили сліди, характерні для вибуху, зокрема деформації металу та ознаки термічного пошкодження.

Правоохоронці наголосили, що інцидент не вплинув на роботу послуг зв’язку.

Міністр оборони Молдови Анатолій Носатий заявив, що безпілотник, який вранці залетів на територію країни, є реактивним.

Згодом у Кишиневі повідомили, що близько 10:26 ранку над територією невизнаного Придністров'я, поблизу міста Дубоссари, пролетів ще один безпілотник.

Міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой "рішуче засудив" порушення повітряного простору країни у середу, 30 вересня.

В аеропорту Берліна ввели в експлуатацію систему виявлення дронів.

Гібридні атаки з боку Росії

Міністр оборони Бельгії Тео Франкен заявив, що Європі необхідно посилювати протиповітряну оборону, зокрема за допомогою українських технологій, щоб встояти перед російськими гібридними загрозами.

"У найближчі місяці буде все більше гібридних загроз. Це буде похмура зима для Європи", – сказав Франкен.

Європейський комісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс заявив, що ЄС повинен посилити свою реакцію на нову хвилю російських гібридних атак.

"Якщо ми зазнаємо російських гібридних атак, наші відповіді мають бути такими ж болючими, як і сама атака. Як створити цей біль? Це залежить від нас", – сказав Кубілюс.

В Євросоюзі створять нову систему екстреного зв'язку на випадок кризових ситуацій, а поліцейські органи країн Європи відмовляються від послуг компанії з "російським слідом".

У Польщі створюють Центр боротьби з дезінформацією.

Уряд Литви схвалив обмеження на купівлю нерухомості для громадян РФ та Білорусі, а також пропозицію щодо заборони виступів у країні білоруських і російських артистів, якщо вони працювали на окупованих або анексованих територіях України.

Тим часом в Сполучених Штатах міністр оборони Піт Гегсет, за даними Reuters, має намір оголосити про скорочення на 20% кількості посад генералів та адміралів в рамках реорганізації свого відомства.

Росія відкинула ідею США

Кремль відкинув ідею послаблення санкцій Сполучених Штатів в обмін на звільнення політв'язнів.

"Ми категорично заперечуємо наявність будь-яких політв’язнів і вважаємо, що подібне формулювання питання є абсолютно недоречним", – заявив прессекретар глави Кремля Дмитрій Пєсков.

Решта новин

Сербія та Росія продовжили угоду про постачання газу до кінця року.

У Румунії поглиблюється політична криза: парламент відхилив кандидатуру прем'єра. Президент країни Нікушор Дан заявив, що планує нові консультації з парламентськими партіями.

США вийшли з антикорупційної групи Ради Європи, яку раніше покинули лише РФ і Білорусь.

У британських вишах побільшало антисемітських інцидентів.

Сенат Іспанії провалив ратифікацію угоди про дружбу з Францією під час візиту Макрона.