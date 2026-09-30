Имя пророссийской политика Сары Вагенкнехт исчезнет из названия её партии: с 1 октября "Альянс Сары Вагенкнехт" будет официально действовать под новым названием, при этом немецкая аббревиатура BSW останется прежней.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Отныне партия будет называться "Альянс за социальную справедливость и экономическую разумность". Решение о переименовании было принято ещё в декабре 2025 года. Однако BSW отложила его введение, учитывая рекламный эффект имени Вагенкнехт в тогдашних кампаниях по выборам в земельные парламенты.

"Люди старшего возраста помнят: Raider теперь называется Twix. В остальном ничего не меняется. С BSW ситуация довольно похожа", – прокомментировала партия переименование.

Генеральный секретарь Оливер Рунерт отметил, что имя основательницы партии всегда рассматривалось лишь как временное решение. "Мы использовали имя и популярность основательницы нашей партии, чтобы подчеркнуть наш политический профиль и стать узнаваемой новой силой в партийных джунглях", – сказал Рунерт. С тех пор аббревиатура BSW прочно закрепилась.

По данным партии, поступили сотни предложений относительно новой, более длинной версии аббревиатуры. В итоге партийный съезд утвердил название "Альянс за социальную справедливость и экономическую разумность".

Вагенкнехт основала партию в 2024 году. До этого она долгое время была политиком "Левой партии" и председателем фракции "Левой партии" в Бундестаге.

В ноябре прошлого года Вагенкнехт объявила, что уходит с поста лидера основанной ею партии BSW.

Сара Вагенкнехт ранее призвала немецкое правительство возобновить закупку нефти из России.

Также Вагенкнехт требовала снять с повестки дня вопрос о перспективе членства Украины в НАТО. Кроме того, она призвала провести в Германии референдум о перспективе предоставления Украине крылатых ракет Taurus.