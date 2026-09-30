Великобритания заявляет о причастности Ирана к инциденту на авиабазе войск США

Великобритания считает, что Иран причастен к инциденту на британской авиабазе, которой пользуются США, в результате которого были арестованы пять мужчин по подозрению в терроризме.

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Энди Бернем, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Бернем заявил об определенной роли Ирана в инциденте, хотя и не привел подробностей.

"Мы расскажем больше позже, но можем подтвердить… что, по нашему мнению, Иран сыграл в этом определенную роль", – сказал он.

Заявление Бернхэма прозвучало после того, как госсекретарь США Марко Рубио заявил, что инцидент на базе "Фейрфорд" "очевидно связан с действиями иностранного субъекта".

Премьер-министр Великобритании отметил, что правительство "в течение всей недели общалось с нашими коллегами в Соединённых Штатах, чтобы объяснить, что здесь происходит и как всё происходит", и что он имеет "полную уверенность в том, как британские службы безопасности решают эту ситуацию".

Иран ранее отверг высказанные в СМИ предположения о том, что он причастен к инциденту с пятью арестами, произведёнными возле британской авиабазы "Фэйрфорд".

Напомним, 27 сентября в Великобритании несколько человек были взяты под стражу по подозрению в совершении преступлений в соответствии с Законом о взрывчатых веществах в связи с инцидентом вблизи авиабазы "Фэйрфорд" в графстве Глостершир.

Президент США Дональд Трамп заявил, что задержанные по делу о возможной подготовке теракта на авиабазе "Фейрфорд" в Великобритании длительное время находились под наблюдением и, по его словам, "планировали нанести большой ущерб" авиабазе, которую использовали войска США.

База "Фэйрфорд" в графстве Глостершир использовалась для проведения операций США против Ирана во время конфликта на Ближнем Востоке.