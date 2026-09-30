Беспилотник в третий раз за день нарушил воздушное пространство Молдовы

Минобороны Молдовы сообщило о третьем за день нарушении воздушного пространства страны объектом, прилетевшим со стороны Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении ведомства на странице в Facebook.

Согласно зарегистрированным данным, объект пересек границу в 20:45 со стороны поселка Шершенцы Винницкого района в направлении поселка Слобозия Рашков в Приднестровье. Затем он направился к поселку Ципова.

Объект исчез из систем мониторинга в районе поселка Бранешты Оргиевского района.

В связи с появлением объекта временно закрыли воздушное пространство в центральной части страны. В 21:09 его вновь открыли.

"Служба воздушных операций продолжает мониторинг воздушного пространства Республики Молдова в координации с компетентными органами и партнерами", – говорится в сообщении.

Утром 30 сентября беспилотник пролетел через воздушное пространство Молдовы, после чего упал за пределами села Гирбовец, что в Анений-Нойском районе, и взорвался.

По данным генерального инспектората полиции, беспилотник взорвался на высоте 40 метров после столкновения с опорой линии связи.

В тот же день ещё один беспилотник пролетел над Молдовой; власти закрыли воздушное пространство в северной и центральной частях страны.

А министр обороны Молдовы Анатолий Носатый заявил, что беспилотник был реактивным.