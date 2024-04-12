Латвия обязала 27 граждан РФ выехать из страны

Управление по делам гражданства и миграции (PMLP) Латвии по состоянию на сегодня обязало 27 граждан России покинуть балтийскую страну.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил министр внутренних дел Рихард Козловскис, сообщает LSM.

По словам главы МВД, физическое принудительное выдворение пока не применяли. Предписания выдали на основании поправок к Закону об иммиграции.

Около 500 граждан РФ, которые не выполнили требования поправок к Закону об иммиграции и не подали никаких документов для получения вида на жительство для проживания в Латвии, покинули страну самостоятельно, отметил он.

"Госпогранохрана обследовала задекларированные места жительства, в большинстве из них персоны не обнаружены", – сказал Козловскис.

Министр добавил, что можно точно сказать, куда направились эти граждане РФ, если видно, что они покинули территорию Шенгенской зоны.

Ранее PMLP выдало шесть предписаний о выезде гражданам РФ, которые не выполнили требования закона об иммиграции и не подали никаких документов на получение любого вида на жительство.

Перед этим сообщалось, Латвия может выдворить 1 167 граждан России, которые не выполнили требования поправок к закону об иммиграции и не предоставили документы на получение вида на жительство в стране.

Принятые в 2022 году поправки к Закону об иммиграции со 2 сентября 2023 года аннулируют автоматический вид на жительство бывших неграждан Латвии, получивших гражданство России после 2003 года. Чтобы оформить новый статус постоянного жителя ЕС в Латвии, нужно подать в PMLP ряд документов, в том числе документ о владении государственным языком на уровне от А2 и выше.

3 января истек срок действия постоянного вида на жительство тех граждан РФ, которые подпадают под действие поправок к закону об иммиграции и которые не подали заявление на получение статуса постоянного жителя ЕС до 31 декабря 2023 года.

В сентябре Латвия не разрешила проживание 80 россиянам, несмотря на сданный языковой экзамен.