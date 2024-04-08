Менее половины эстонцев считают, что их страна может чувствовать себя в безопасности

Менее половины граждан Эстонии считают, что их государство может чувствовать себя в безопасности.

Таковы данные опроса социологической фирмы Turu-uuringute AS, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Postimees.

Чуть меньше половины, или 46% населения, считают, что Эстонское государство может чувствовать себя в безопасности в настоящее время, что является самым низким показателем за последние годы, в декабре показатель был в 54%. В разных этнических группах чувство безопасности в целом находится на одном уровне.

Членство в НАТО поддерживают 77% населения, и этот показатель такой же, как и в декабре. Членство в НАТО поддерживают 92% эстонцев, среди жителей других национальностей поддержка, возросшая с начала войны, осталась на уровне 48%, тогда как в середине февраля 2022 года членство в НАТО поддержали 28% жителей Эстонии других национальностей.

Поддержка военной деятельности РФ в Украине существенно не изменилась по сравнению с декабрем. Военную деятельность поддерживают 4% и осуждает 81% населения Эстонии, а 15% не имеют четкой позиции.

Однако поддержка оказания гуманитарной помощи Украине несколько возросла: 74% поддержали ее в декабре и 79% в марте, а 60% поддержали вклад Эстонии в послевоенное восстановление Украины в декабре и 65% в марте.

Напомним, министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис предполагает, что самые большие битвы НАТО еще только впереди в будущем, и Альянс должен быть к ним готов.

В феврале эстонская Служба внешней разведки заявила, что Россия готовится к военной конфронтации с Западом в течение следующего десятилетия и намерена удвоить количество войск, размещенных вдоль ее границы со странами Балтии и Финляндией.