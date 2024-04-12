Кулеба: Ведем переговоры по двум батареям Patriot и одной SAMP/T

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что ведутся "активные переговоры" с союзниками о получении двух батарей системы противовоздушной обороны Patriot и одной – SAMP/T.

Об этом он сказал в интервью ведущей Алле Мазур, отрывок из которого показали в телемарафоне вечером 12 апреля, сообщает "Европейская правда".

Глава МИД, говоря о переговорах по усилению украинской ПВО, отметил, что решение о поставках батарей Patriot зависит Соединенных Штатов, "потому что это американская система".

"Мы точно знаем, где что расположено. Сейчас уже идут активные переговоры по двум батареям Patriot и одной батарее SAMP/T. И, в принципе, если бы была сейчас готовность стран, где они расположены, их нам передать, то это был бы вопрос недели, и мы бы их получили", – заявил он.

Напомним, что SAMP/T-MAMBA – это первая в Европе противоракетная система большой дальности, способная уничтожать вражеские самолеты на дальности от 3 до 100 километров и баллистические ракеты на дальности от 3 до 25 километров, высота поражения – до 25 километров.

Украина получила одну батарею SAMP/T в 2023 году.

Ранее Кулеба в выступлении на Форуме дипломатии военного времени определил пять приоритетов работы МИД в 2024 году, и первым назвал поставки в Украину ПВО.

Также в четверг Кулеба призвал главу МИД Франции к немедленным действиям по поставке ПВО Украине и заявил, что Украина не потеряла бы Трипольскую ТЭС, имея достаточно Patriot.