Кулеба призвал главу МИД Франции к немедленным действиям по поставке ПВО Украине

Министры иностранных дел Украины и Франции Дмитрий Кулеба и Стефан Сежурне 11 апреля провели телефонный разговор, посвященный прежде всего обеспечению Киева средствами противовоздушной обороны.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Кулеба написал в Twitter (X).

По словам главы украинского МИД, его разговор с Сежурне касался последнего российского массированного авиаудара и его влияния на энергетическую систему, экономику и гражданское население Украины.

"Я поблагодарил Францию за шаги, которые она сделала в прошлом, чтобы предоставить Украине дополнительные средства противовоздушной обороны, и призвал Париж активизировать свои усилия по предоставлению Украине новых систем, способных перехватывать баллистические ракеты", – добавил он.

Кулеба заявил, что "и Киев, и Париж знают, где находятся эти системы".

"Определенные решения могут быть приняты быстро. Другие требуют времени, но работа над ними должна начаться немедленно. Нужны срочные действия", – подчеркнул глава украинской дипломатии.

Напомним, президент Владимир Зеленский по итогам саммита Инициативы трех морей в Вильнюсе в очередной раз призвал помочь с поставкой Украине средств противовоздушной обороны.

А президент Польши Анджей Дуда после встречи с Зеленским в четверг сообщил, что его страна может передать Украине советские ракеты для ПВО.