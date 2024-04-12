У украинской дипломатии есть несколько приоритетов, работа над которыми является ключевой для всех в МИД и в посольствах за рубежом.

Об этом глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, выступая на Форуме дипломатии военного времени, который проводит в Киеве "Украинская призма".

Кулеба пояснил, что определение приоритетов и контроль за ними обязательны, поскольку именно на них направлена львиная доля усилий, и это позволяет достигать лучших результатов.

Первый приоритет – поставка в Украину ПВО. "И не просто ПВО, а Patriot или SAMP-T. Прежде всего Patriot, которых в мире больше всего", – заявил он. Кулеба подчеркнул, что не воспринимает ответ о невозможности поставки. "Ответ "мы работаем" не подходит. Меня интересует только ответ, сколько будет установок/батарей и когда".

Второй приоритет – успех так называемого Саммита мира, проведение которого запланировано на середину июня.

Третий – это ЕС и НАТО.

"По ЕС нужно одобрить переговорную рамку и провести межправительственную конференцию, после чего работа МИД закончится и она перейдет на уровень переговорщиков", – пояснил Кулеба, выразив уверенность, что дальше этот вопрос снова станет "дипломатическим" уже на этапе решения о вступлении.

"По НАТО – мы готовимся к саммиту. Наши партнеры очень хотят договориться задолго до саммита, но это будет непросто", – добавил министр, избежав конкретики по поводу ожиданий Украины.

Четвертый приоритет – Латинская Америка.

И пятый приоритет – украинцы за рубежом. "Я не отношусь к тем, кто верит, что большинство тех, кто уедет, вернется. Я считаю, что если ничего не делать, то мы потеряем их как украинцев. Ассимиляция произойдет очень быстро", – отметил Дмитрий Кулеба.

Как сообщалось, в последние недели звучат призывы к поставке систем ПВО также от партнеров Украины. В частности, глава МИД Германии заявила, что "РФ стирает Харьков дотла" из-за отсутствия установок и ракет.

Также в четверг Кулеба призвал главу МИД Франции к немедленным действиям по поставке ПВО Украине и заявил, что Украина не потеряла бы Трипольскую ТЭС, имея достаточно Patriot.