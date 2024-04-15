Шольц дал совет Израилю после атаки Ирана

После открытой атаки Ирана на Израиль с участием ракет и беспилотников в прошлые выходные немецкий канцлер Олаф Шольц посоветовал Израилю способствовать деэскалации в регионе.

Немецкого канцлера, который находится в Шанхае, цитирует издание Spiegel, сообщает "Европейская правда".

Шольц назвал успехом, который "не стоит терять", удачную защиту от около 300 иранских беспилотников и ракет. "Отсюда наш совет – сделать собственный вклад и способствовать деэскалации", – сказал глава немецкого правительства.

Он также обратился к Ирану, отметив, что его первая открытая атака по территории Израиля была "плохой эскалацией", которой не должно было произойти.

"Иран не может продолжать вести себя таким образом", – сказал канцлер Германии.

После отражения иранской атаки на Израиль, в том числе благодаря силам США, Франции и Британии, на Западе начали звучать призывы к Израилю не разжигать конфликт еще больше.

Шольц пообещал "сделать все", чтобы предотвратить эскалацию на Ближнем Востоке.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что Израиль имеет право дать ответ на широкомасштабную атаку Ирана, однако Лондон надеется, что он этого не будет делать.

По данным СМИ, президент США Джо Байден во время разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что не поддержит удар по Ирану в ответ на его массированную атаку с дронами и ракетами.

Иран в минувшие выходные совершил масштабную атаку на Израиль в ответ на израильский удар 1 апреля, который разрушил дипломатическое представительство Ирана в Дамаске и привел к гибели иранских генералов.