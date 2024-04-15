Британия надеется, что Израиль не станет мстить Ирану
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что Израиль имеет право дать ответ на широкомасштабную атаку Ирана, однако Лондон надеется, что он этого делать не будет.
Об этом Кэмерон сказал в эфире британского телеканала Sky News, пишет "Европейская правда".
Кэмерон подчеркнул, что атака Ирана была чрезвычайно масштабной. Иран использовал 301 единицу оружия, в частности, 110 баллистических ракет и 40 крылатых ракет.
"Если вы сидите сегодня утром в Израиле, вы вполне справедливо думаете, что мы имеем полное право ответить на это, и это так, но мы призываем их не прибегать к эскалации", – сказал глава британского МИД.
"Мы надеемся, что не будет ответной реакции и вместо этого внимание мира должно быть сосредоточено на ХАМАС. Они все еще удерживают заложников. Им предложили соглашение, что заключенные могут быть освобождены из израильских тюрем в обмен на некоторых из этих заложников, и в боевых действиях будет пауза. Вот что должно произойти дальше", – добавил Кэмерон.
По его словам, сейчас разумнее всего было бы признать, что нападение Ирана провалилось. "И мы хотим сосредоточить внимание на этом, на пагубном влиянии Ирана, и на самом деле сосредоточиться на том, что происходит в Газе, и на освобождении заложников", – добавил британский дипломат.
Высокопоставленные американские чиновники заверили, что США не будут участниками никаких мер возмездия Израиля Ирану, если таковые будут.
По данным СМИ, Байден во время разговора с Нетаньяху заявил, что не поддержит удар по Ирану в ответ на его массированную атаку с дронами и ракетами.
По словам источников The New York Times, после телефонного разговора Нетаньяху с Байденом Израиль решил не наносить ответный удар по Ирану.