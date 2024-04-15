Шольц дав пораду Ізраїлю після атаки Ірану

Після відкритої атаки Ірану на Ізраїль за участі ракет та безпілотників цими вихідними німецький канцлер Олаф Шольц порадив Ізраїлю сприяти деескалації в регіоні.

Німецького канцлера, який перебуває у Шанхаї, цитує видання Spiegel, повідомляє "Європейська правда".

Шольц назвав успіхом, який "не варто втрачати", вдалий захист від близько 300 іранських безпілотників і ракет. "Звідси наша порада – зробити власний внесок і сприяти деескалації", – сказав глава німецького уряду.

Він також звернувся до Ірану, зазначивши, що його перша відкрита атака на територію Ізраїлю була "поганою ескалацією", якої не повинно було відбутися.

"Іран не може продовжувати поводитися таким чином", – сказав канцлер Німеччини.

Після відбиття іранської атаки на Ізраїль, у тому числі завдяки силам США, Франції та Британії, на Заході почали лунати заклики до Ізраїлю не розпалювати конфлікт ще більше.

Шольц пообіцяв "зробити все", щоб запобігти ескалації на Близькому Сході.

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що Ізраїль має право дати відповідь на широкомасштабну атаку Ірану, однак Лондон сподівається, що він цього не робитиме.

За даними ЗМІ, Байден під час розмови з Нетаньягу заявив, що не підтримає удар по Ірану у відповідь на його масовану атаку з дронами і ракетами.

Іран цими вихідними здійнис масштабну атаку на Ізраїль у відповідь на ізраїльський удар 1 квітня, який зруйнував дипломатичне представництво Ірану в Дамаску та призвів до загибелі іранських генералів.