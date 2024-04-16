Президент Грузии срочно обратилась к Макрону и Мишелю из-за закона об "иноагентах"

Грузинский президент Саломе Зурабишвили направила срочное обращение к председателю Европейского совета Шарлю Мишелю и президенту Франции Эмманюэлю Макрону в связи с намерениями властей принять противоречивый закон об "иноагентах".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает телеканал TV Pirveli.

Зурабишвили считает, что вопрос грузинского закона об "иноагентах" может быть рассмотрен на специальном заседании Европейского совета, которое состоится в Брюсселе 17-18 апреля – хотя вопрос Грузии там в повестке дня нет.

"Я обратилась к Шарлю Мишелю и Эмманюэлю Макрону относительно ситуации здесь, завтра заседание Европейского совета Евросоюза", – приводит TV Pirveli слова президента Грузии.

В своем Twitter (X) ранее сегодня Зурабишвили назвала "прямой провокацией" и "российской стратегией дестабилизации" попытку властей "протолкнуть этот закон вопреки воле населения и вопреки протесту партнеров".

На этой неделе парламент Грузии принял законопроект "О прозрачности иностранного влияния" несмотря на волну критики от западных партнеров и возмущение внутри страны. Рассмотрение в парламенте сопровождалось протестами с последующими задержаниями демонстрантов.

Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Теодорос Руссопулос обратился к Венецианской комиссии с просьбой срочно дать заключение по законопроекту "О прозрачности иностранного влияния", который обсуждается в парламенте Грузии.