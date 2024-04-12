Шольц заявил премьеру Грузии, что скандальный закон об "иноагентах" принимать не следует

Канцлер Германии Олаф Шольц во время встречи с грузинским премьером Ираклием Кобахидзе заявил ему, что Грузия не должна принимать скандальный законопроект об "иноагентах".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает грузинское издание SOVA.

Шольц отметил, что Германия очень критически, как и весь Евросоюз, относится к закону о "Прозрачности иностранного влияния", который еще называют "российским законом" или законом об "иноагентах".

"С тех пор как этот законопроект был приостановлен, мы очень надеялись, что он больше не будет включен в повестку дня. Новый законопроект практически не изменился. Он почти такой же, что и в прошлом году, и мы очень надеемся, что этот закон не будет принят Грузией, и что парламент учтет нашу критическую позицию и позицию населения Грузии", – сказал немецкий канцлер.

Он добавил, что в беседе с Кобахидзе он еще раз подчеркнул важность гражданского общества, сотрудничества оппозиции и правительства, что очень важно для общественного развития.

В свою очередь премьер-министр Грузии во время отдельного разговора с журналистами заявил, что закон об "иноагентах" основывается на правовых принципах.

"Я доказывал это господину канцлеру. Этот закон недавно поддержала и Еврокомиссия, альтернативы прозрачности в демократическом государстве нет, и я глубоко в этом убежден. Единственное, что предусматривает законопроект – это ежегодное обнародование финансов неправительственными организациями", – заявил Кобахидзе. Его слова противоречат публичным заявлениям, которые звучат от ЕС.

В Еврокомиссии призвали Грузию отозвать законодательство об "иноагентах", выражая беспокойство в связи с возможным его принятием.

Посол Европейского Союза в Грузии заявил, что законопроект об "иностранных агентах" несовместим с ценностями ЕС, к которому стремится присоединиться страна.

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