ЗМІ: США розмірковують над передачею зброї Ізраїлю на $18 млрд

Адміністрація президента США Джо Байдена зважує, чи варто передавати Ізраїлю озброєння на суму 18 мільярдів доларів, що включають десятки літаків F-15.

Як пише "Європейська правда", про це Reuters повідомили п'ять поінформованих джерел.

За словами джерел, ізраїльський пакет включає 50 літаків F-15, а також допоміжні послуги, навчання, технічне обслуговування, підтримку та багаторічну підтримку підрядників протягом життєвого циклу літаків, який зазвичай може тривати до 20 років.

Одне з джерел повідомило, що адміністрація Байдена висловила підтримку Ізраїлю в його проханні про постачання F-15.

Співрозмовник агентства заявив, що продаж 25 винищувачів F-15 Ізраїлю розглядається з моменту отримання США офіційного запиту в січні 2023 року, задовго до початку шестимісячної військової кампанії Ізраїлю в секторі Гази. Цей продаж збільшить кількість винищувачів F-15 до 50.

Інше джерело повідомило, що прискорення постачання літаків було одним з головних прохань міністра оборони Ізраїлю Йоава Галланта, який минулого тижня відвідав Вашингтон та провів переговори з американськими посадовцями, зокрема з радником з національної безпеки Джейком Салліваном та міністром оборони Ллойдом Остіном.

За словами неназваного представника влади США, найраніше, коли літак буде доставлений – це 2029 рік, і то за умови, що офіційне повідомлення надішлють до Конгресу завтра, і що угода буде укладена негайно.

"Обговорення між адміністрацією президента та Конгресом щодо F-15 вже відбулося", – повідомило друге джерело, знайоме з цим питанням, але додало, що деякі з чотирьох відомств, які повинні схвалити будь-яку передачу озброєнь, ще не зробили цього.

Цей продаж відбувається окремо від допомоги Ізраїлю в розмірі 14 мільярдів доларів, яку Байден попросив Конгрес схвалити в межах пакету додаткових витрат на національну безпеку в розмірі 95 мільярдів доларів, який також включає допомогу Україні та Тайваню.

Нещодавно повідомляли, що адміністрація президента США Джо Байдена схвалила передання Ізраїлю авіабомб і винищувачів на мільярди доларів, незважаючи на занепокоєння щодо очікуваного військового наступу на місто Рафах на півдні сектору Гази.

Раніше голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Чарльз Браун заявив, що Штати хочуть отримати більше інформації про плани Ізраїлю щодо наземної операції.

В американському Держдепі вважають, що проведення повномасштабної військової операції в місті Рафах призведе до ще більшої ізоляції Ізраїлю.