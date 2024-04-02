Реестр ущерба от войны России начинает прием заявлений

Реестр ущерба, причиненного агрессией Российской Федерации против Украины (RD4U), объявил об открытии приема заявлений о возмещении ущерба, вызванного войной России.

Как передает "Европейская правда", об этом сообщили в пресс-службе реестра 2 апреля.

Реестр ущерба начинает свою работу поэтапно. Со 2 апреля 2024 года начнется прием заявлений в одной категории – повреждение или уничтожение жилой недвижимости.

Другие категории будут запущены в течение года, но большое количество из них – особенно категории заявлений от лиц, наиболее пострадавших от войны, а также заявлений, связанных с повреждением или разрушением объектов критической инфраструктуры Украины, – откроются уже через несколько месяцев.

"Реестр будет принимать заявления от людей, бизнеса и государства Украина относительно более чем 40 категорий ущерба, включая потерю жизни, телесные повреждения, пытки и сексуальное насилие, принудительную депортацию, потерю имущества и другой экономический ущерб, а также ущерб, причиненный историческому и культурному наследию и окружающей среде", – говорится в сообщении.

Реестр ожидает подачи беспрецедентно большого количества заявлений – от 6 до 8 миллионов. Только в первой категории, которая открылась сегодня, Реестр предполагает, что получит от 300 до 600 тысяч заявлений о возмещении.

С первых дней возможность подачи заявлений в Реестр будут иметь те, кто обращался с заявлением о поврежденном или уничтоженном имуществе по программе "еВідновлення", зафиксировал ущерб в Реестре уничтоженного и поврежденного имущества и получил Акт осмотра от местных властей.

Но уже через несколько недель подать заявление сможет каждый владелец разрушенного жилья – в том числе и на временно оккупированных территориях.

"Сегодня мы делаем огромный шаг в деле восстановления справедливости и возмещения ущерба, нанесенного Украине и украинцам войной. Отныне Реестр ущерба для Украины превращается из концептуальной идеи в практический инструмент.

Это не просто база данных, через систематическое документирование каждого случая, мы закладываем основу для процесса, который позволит миру увидеть масштабы ущерба, нанесенного Украине, и обеспечит, чтобы каждый, кто пострадал, получил справедливое возмещение", – сказал Маркиян Ключковский, исполнительный директор Реестра ущерба для Украины.

22 марта 2024 года Реестр ущерба открыл свой офис в Киеве. Его задачей является взаимодействие с украинским правительством по различным юридическим и техническим вопросам, связанным с подачей заявлений в Реестр, а также информационно-просветительская работа.

Сообщалось, что украинцы смогут подать заявление о возмещении ущерба, причиненного им российской агрессией, через "Дію".

Ранее в интервью "ЕП" Маркиян Ключковский, исполнительный директор Реестра ущерба, рассказал, каким образом будут добиваться от России средств для выплаты компенсаций украинцам.

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