Реєстр збитків від війни Росії розпочинає прийом заяв

Реєстр збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України (RD4U), оголосив про відкриття прийому заяв про відшкодування збитків, спричинених війною Росії.

Як передає "Європейська правда", про це повідомили у пресслужбі реєстру 2 квітня.

Реєстр збитків починає свою роботу поетапно. З 2 квітня 2024 року розпочнеться прийом заяв в одній категорії – пошкодження або знищення житлової нерухомості.

Інші категорії будуть запущені протягом року, але велика кількість із них – особливо категорії заяв від осіб, які найбільше постраждали від війни, а також заяв, пов'язаних з пошкодженням або руйнуванням об'єктів критичної інфраструктури України, – відкриються вже через кілька місяців.

"Реєстр прийматиме заяви від людей, бізнесу та держави Україна стосовно більш ніж 40 категорій шкоди, включаючи втрату життя, тілесні ушкодження, тортури та сексуальне насильство, примусову депортацію, втрату майна та іншу економічну шкоду, а також шкоду, завдану історичній та культурній спадщині та навколишньому середовищу", – йдеться у повідомленні.

Реєстр очікує на подання безпрецедентно великої кількості заяв – від 6 до 8 мільйонів. Лише в першій категорії, яка відкрилась сьогодні, Реєстр передбачає, що отримає від 300 до 600 тисяч заяв про відшкодування.

З перших днів можливість подання заяв до Реєстру матимуть ті, хто звертався з заявою про пошкоджене чи знищене майно за програмою "єВідновлення", зафіксував шкоду в Реєстрі знищеного та пошкодженого майна та отримав Акт огляду від місцевої влади.

Але вже за кілька тижнів подати заяву зможе кожен власник зруйнованого житла – в тому числі й на тимчасово окупованих територіях.

"Сьогодні ми робимо величезний крок у справі відновлення справедливості та відшкодування збитків, завданих Україні та українцям війною. Відтепер Реєстр збитків для України перетворюється з концептуальної ідеї у практичний інструмент.

Це не просто база даних, через систематичне документування кожного випадку ми закладаємо основу для процесу, який дозволить світу побачити масштаби збитків, завданих Україні, і забезпечить, щоб кожен, хто постраждав, отримав справедливе відшкодування", – сказав Маркіян Ключковський, виконавчий директор Реєстру збитків для України.

22 березня 2024 року Реєстр збитків відкрив свій офіс у Києві. Його завданням є взаємодія з українським урядом з різних юридичних та технічних питань, пов'язаних із поданням заяв до Реєстру, а також інформаційно-просвітницька робота.

Повідомлялося, що українці зможуть подати заяву про відшкодування збитків, завданих їм російською агресією, через "Дію".

Раніше у інтерв’ю "ЄП" Маркіян Ключковський, виконавчий директор Реєстру збитків, розповів, у який спосіб будуть домагатися від Росії коштів для виплати компенсацій українцям.

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