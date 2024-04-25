СМИ: Европарламент выступил против переговоров о членстве в ЕС с Грузией из-за закона об "иноагентах"

Европарламент проголосовал за необязывающую резолюцию с призывом к ЕС не начинать переговоры с Грузией о членстве, пока будет действовать скандальный закон "о прозрачности иностранного влияния".

Об этом сообщает "Европейская правда".

За резолюцию проголосовали 425 евродепутатов, 25 были против, 30 воздержались.

В проекте резолюции говорилось, что Европейский парламент осуждает повторное внесение в парламент законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" и отмечает, что он не соответствует ценностям Европейского Союза, противоречит амбициям Грузии по вступлению в Европейский Союз, наносит ущерб репутации страны и ставит под угрозу ее евроатлантическую интеграцию.

"Европарламент считает, что пока такой закон будет действовать, ЕС не следует начинать переговоры о вступлении с Грузией", – говорится в тексте.

Также, по данным редактора по вопросам Европы "Радио Свобода" Рикарда Джозвяка, в принятой резолюции содержится призыв к ЕС рассмотреть санкции в отношении Бидзины Иванишвили.

Как сообщалось, сначала в Европарламент было внесено четыре проекта резолюции, к началу дебатов был добавлен пятый вариант.

На 23 апреля авторы пяти рабочих версий согласовали общий текст.

Напомним, на прошлой неделе в Грузии прошли многочисленные протесты против продвижения властями проекта закона "О прозрачности иностранного влияния", который сравнивают с российским законом об "иноагентах".

Президент Грузии обещает ветировать его, но парламент сможет преодолеть ее вето. Сейчас проект принят в первом чтении.

На Западе жестко критикуют проект и подчеркивают, что он несовместим с западным курсом Грузии. Однако грузинские власти называют критику безосновательными, премьер-министр заявил, что закон все равно примут.

Подробно о том, почему грузинские власти идут на разрыв с Западом – в видеоблоге "ЕвроПравды".