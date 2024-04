В Тбилиси начался провластный митинг в поддержку закона об "иноагентах"

У здания грузинского парламента в Тбилиси вечером 29 апреля начался митинг правящей партии "Грузинская мечта" в поддержку законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", раскритикованного Западом и гражданским обществом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа".

Во время появления на сцене почетного председателя "Грузинской мечты", миллиардера Бидзины Иванишвили часть присутствующих начала скандировать "Бидзина, Бидзина!"

К участникам митинга также обратились лидеры "Грузинской мечты" Мамука Мдинарадзе и Каха Каладзе, заявив о необходимости утверждения скандальной инициативы.

В то же время президент Грузии Саломе Зурабишвили раскритиковала провластную акцию, назвав ее "действием "путинского типа". "Государственных служащих везут автобусами в Тбилиси для поддержки решений правящей партии", – отметила она.

"Настоящая Грузия – это свободная Грузия! Европейская Грузия!" – написала Зурабишвили в Twitter (Х).

Yesterday, Day 15 of massive spontaneous protests against “Russian law” and for Georgia’s European future. Today, a “Putintype ” action: civil servants “bused” to Tbilisi to applaud ruling party’s decisions.

Real Georgia is free Georgia! European Georgia! pic.twitter.com/NGUqZ9mEqu