Грузинские власти приблизили принятие скандального закона об "иноагентах"
Комитет парламента Грузии по юридическим вопросам 29 апреля поддержал во втором чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния", известный также как законопроект "об иноагентах", вызвавший острую критику Запада и массовые протесты.
Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство Interpressnews.
После почти 10-часового постатейного обсуждения юридический комитет грузинского парламента поддержал во втором чтении проект закона "об иноагентах".
Ожидается, что документ вынесут на пленарное заседание парламента во вторник, 30 апреля. В первом чтении законопроект утвердили 17 апреля.
Заседание комитета проходило на фоне протестов оппозиционных депутатов, которым председатель Анри Оханашвили несколько раз выключал микрофоны и потом выгонял из зала.
В понедельник в ЕС в очередной раз предупредили Грузию, что принятие закона об "иноагентах" будет иметь последствия для процесса ее интеграции в Европейский Союз.
Грузинские дипломаты ранее выступили с заявлением, в котором говорится о том, что решения партии власти "Грузинская мечта" на 180 градусов развернули внешнеполитический курс Грузии и руководство страны отдаляет грузинский народ от ЕС.
В воскресенье вечером в Тбилиси состоялась многотысячная демонстрация против законопроекта об "иноагентах", угрожающего евроинтеграции Грузии, где не обошлось без столкновений с полицией.