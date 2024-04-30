Конгресмени США: Грузинський закон про "іноагентів" нагадує інструментарій Путіна

Американські конгресмени Джеррі Конноллі і Остін Скотт заявили, що грузинський законопроєкт про "іноагентів" подібний до "путінського антидемократичного інструменту".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив проєкт SOVA.

Cпівголови комітету групи друзів Грузії зазначили у своїй заяві, що для Грузії, демократичного партнера США, яка набула статусу кандидата в ЄС, "неймовірно тривожно запроваджувати законодавство, схоже на антидемократичний інструмент Путіна".

Конгресмени пишуть, що у 2012 році, після приходу до влади на третій термін, Путін підписав "закон про іноземних агентів", який зобов'язує організації, які займаються політичною діяльністю та отримують іноземне фінансування, реєструватися як "іноземні агенти".

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"Путін використав цей закон для серйозного обмеження свободи слова, викорінення російського громадянського суспільства та подальшого зміцнення свого жорстокого диктаторського правління", – йдеться у заяві.

Конгресмени закликають лідерів Грузії взяти до уваги заклик грузинського народу до створення успішного та необмеженого громадянського суспільства, незалежної судової системи та уряду.

Напередодні, 29 квітня, біля будівлі грузинського парламенту у Тбілісі відбувся мітинг владної партії "Грузинська мрія" на підтримку законопроєкту "Про прозорість іноземного впливу", розкритикованого Заходом і громадянським суспільством.

Раніше в понеділок комітет парламенту Грузії з юридичних питань після 10-годинного засідання підтримав законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу" у другому читанні. Очікується, що документ винесуть на пленарне засідання парламенту у вівторок, 30 квітня.

У понеділок у ЄС вчергове попередили Грузію, що ухвалення закону про "іноагентів" матиме наслідки для процесу її інтеграції до Європейського Союзу.