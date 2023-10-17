Смертельное нападение на школу во Франции: подозреваемый присягнул на верность ИГИЛ

Глава антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар сообщил, что подозреваемый экстремист заявил о верности группировке "Исламское государство" перед тем, как совершить смертельное нападение на школу в городе Аррас.

Заявление прокурора приводит AP, сообщает "Европейская правда".

Рикар сказал, что полиция нашла аудиозапись в телефоне подозреваемого.

В ней он заявил о своей преданности "Исламскому государству" и выразил "свою ненависть к Франции, к французам, к демократии и к образованию, которое он получил в нашей стране".

В аудиосообщении, записанном на арабском языке, подозреваемый также выразил поддержку мусульманам в Ираке, Азии и на палестинских территориях, но не связал нападение на школу с обострением конфликта между боевиками группировки ХАМАС и Израилем, сказал прокурор.

По словам Рикара, двум членам семьи нападавшего, а также самому подозреваемому предъявлены официальные обвинения в терроризме.

С прошлой пятницы полиция в целом задержала 13 человек для допроса в рамках расследования, но в отношении 10 нет доказательств их вероятных противоправных действий.

Напомним, 13 октября 20-летний выходец из Чечни убил учителя литературы и ранил ножом еще двух человек в лицее в городе Аррас на севере Франции. Впоследствии выяснили, что его брат уже отбывает наказание за планирование терактов, а сам парень находился под наблюдением полиции – что, впрочем, не позволило узнать о его намерениях.

После этого во Франции начал действовать самый высокий уровень террористической угрозы, к мерам безопасности привлекли 7 тысяч военных.

Президент Франции Эмманюэль Макрон распорядился проверить досье всех иммигрантов, которых подозревают в радикализации, что может быть основанием для депортации в страны происхождения.