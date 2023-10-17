Премьер Швеции: теракт в Брюсселе был направлен против шведов и нашей страны

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что исламистский теракт в Брюсселе, в результате которого 16 октября погибли двое шведских граждан, почти точно был направлен "против шведов и Швеции".

Как сообщает SVT, пишет "Европейская правда", об этом он заявил во вторник на специальном брифинге в связи с терактом.

Кристерссон рассказал, что общался с премьером Бельгии Александром де Кроо, а также утром созвал лидеров всех политсил, чтобы предоставить им всю имеющуюся информацию о теракте в Брюсселе, где погибли двое граждан Швеции.

"Все указывает на то, что это теракт, направленный против Швеции и шведских граждан", – сказал Ульф Кристерссон.

Он добавил, что третий пострадавший – также гражданин Швеции и находится в больнице в тяжелом состоянии. Бельгийские СМИ ранее сообщали, что третий пострадавший – водитель такси.

По словам Ульфа Кристерссона, исполнитель теракта ранее бывал в Швеции и не привлек внимание местных правоохранителей.

Премьер отметил, что в контексте последних событий он все более убежден, что Швеция должна внимательнее отслеживать, кто находится в стране.

"Опасные люди, которые не являются гражданами Швеции, должны немедленно покинуть страну", – заявил он.

Служба госбезопасности Швеции Säpo сообщила, что пока не видит причин повышать уровень террористической угрозы в стране.

Около двух месяцев назад в связи с напряжением из-за провокационных акций с сожжением Корана Säpo повысила уровень террористической угрозы до четвертого из пяти, прежде всего из-за угроз, связанных с исламистским экстремизмом.

Напомним, вечером 16 октября в Брюсселе произошла стрельба. Впоследствии стало известно, что нападавший выкрикивал "Аллах акбар" и является сторонником ИГИЛ. Двое погибших от рук террориста оказались шведскими футбольными фанатами и, похоже, нападавший умышленно стрелял в них.

Утром подозреваемого задержали в одном из районов бельгийской столицы, во время задержания он получил серьезные ранения и через несколько часов умер в больнице.

Франция, где в пятницу тоже произошел исламистский теракт и также объявлен наивысший уровень террористической угрозы, после случая в Брюсселе усиливает охрану границ.