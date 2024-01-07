В Чехии оппозиция хочет референдума по переходу на евро

В Чехии председатель фракции оппозиционного движения ANO Алена Шиллерова заявила, что переход на евро должен стать вопросом референдума.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Novinky.

"Я считаю, что введение евро должно быть предметом референдума, и движение ANO говорит, что мы его подготовим", – сказала Шиллерова.

При этом она подчеркнула, что, как политики, они должны учитывать мнение народа. Она напомнила об опросе Центра исследования общественного мнения от июня прошлого года, который показал, что почти три четверти граждан не согласны с введением евро.

"Для нас это не тема. Мы будем бороться за чешскую крону, это сильная валюта", – заявила экс-министр финансов в правительстве Андрея Бабиша. Она отметила, что многие страны еврозоны имеют большую задолженность, чем Чехия, и что страны еврозоны имеют разные экономические показатели и уровни цен.

По словам нынешнего министра финансов Збинека Станюры, важно, чтобы дебаты о введении евро продолжались. Является ли он сторонником введения евро или нет, он не сказал прямо.

"Главное, чтобы мы упорядочили государственные финансы и соответствовали Маастрихтским критериям. Поэтому не имеет значения, я за или против. Я был бы счастлив, если бы мы выполнили критерии в течение двух лет. Потом будут дебаты и политическое решение. Экономисты видят плюсы и минусы", – прокомментировал он.

Дебатам о введении евро в Чехии дал толчок президент Петр Павел, который сказал, что стране уже пора перейти на евро.

В то же время премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что его правительство не будет заниматься внедрением евро в стране.