Госдеп США прокомментировал попытки Палестинской администрации стать полноправным членом ООН

Государственный департамент Соединенных Штатов высказался относительно новых попыток Палестинской администрации получить статус полноправного члена ООН.

Об этом на брифинге заявил представитель Госдепа Мэтью Миллер, сообщает "Европейская правда".

Представитель внешнеполитического ведомства США ответил на вопрос, выступают ли Штаты против попыток Палестинской автономии стать полноправным членом ООН. Палестинская администрация хочет соответствующего голосования в апреле.

"Мы всегда четко давали понять, что, хотя мы поддерживаем создание независимого Палестинского государства... пытаясь создать его с гарантиями безопасности для Израиля, это то, что должно быть сделано путем прямых переговоров между сторонами (то, что мы делаем сейчас), а не в ООН", – отметил Миллер.

В то же время он отметил, что не собирается спекулировать на том, что может произойти в будущем, и не ответил, собираются ли США накладывать вето на соответствующую резолюцию в Совбезе ООН.

Ранее СМИ сообщили, что премьер-министр Испании Педро Санчес заявил журналистам во время турне по Ближнему Востоку, что его правительство планирует до июля признать Палестинское государство.

Великобритания, США и другие западные страны публично поддерживают идею создания государства Палестины для решения многолетнего арабо-израильского конфликта.

Однако израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху отвергает такую перспективу даже после завершения нынешней войны с группировкой ХАМАС.

В начале февраля глава британского МИД Девид Кемерон заявил, что его страна может официально признать Палестинское государство после прекращения огня в секторе Газы, не дожидаясь результатов переговоров между Израилем и палестинцами относительно решения о создании двух государств.

В то же время британский премьер Риши Сунак опроверг изменение позиции Лондона по признанию независимости Палестинского государства после заявлений Кэмерона.