СМИ: Испания планирует до июля признать Палестинское государство

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил журналистам во время турне по Ближнему Востоку, что его правительство планирует до июля признать Палестинское государство.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters со ссылкой на испанские СМИ.

Государственное информагентство EFE, издания El Pais и La Vanguardia цитируют Санчеса, который сделал эти неформальные заявления для журналистов в понедельник поздно вечером в столице Иордании Аммане в первый день визита главы правительства в Иорданию, Катар и Саудовскую Аравию.

В разговоре с журналистами Педро Санчес выразил ожидания, что Испания признает Палестинское государство до июля, добавив, что, по его мнению, вскоре в Евросоюзе будет "критическая масса", которая подтолкнет несколько государств-членов занять такую же позицию, отмечает EFE.

На заседании лидеров ЕС 22 марта премьер Испании заявил, что договорился с лидерами Ирландии, Мальты и Словении "сделать первые шаги" к признанию государства, которое провозгласили палестинцы на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газы.

Тогда он сказал, что ожидает, что признание Палестинского государства произойдет в течение текущей четырехлетней каденции парламента, которая началась в прошлом году.

В ответ Израиль заявил четырем странам, что их план является "наградой для терроризма", которая уменьшит шансы на урегулирование конфликта в Газе путем переговоров.

Великобритания, США и другие западные страны публично поддерживают идею создания государства Палестины для решения многолетнего арабо-израильского конфликта.

Однако израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху отвергает такую перспективу даже после завершения нынешней войны с группировкой ХАМАС.

В начале февраля глава британского МИД Девид Кемерон заявил, что его страна может официально признать Палестинское государство после прекращения огня в секторе Газы, не дожидаясь результатов переговоров между Израилем и палестинцами относительно решения о создании двух государств.

В то же время британский премьер Риши Сунак опроверг изменение позиции Лондона по признанию независимости Палестинского государства после заявлений Кэмерона.