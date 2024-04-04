Держдеп США прокоментував спроби Палестинської адміністрації стати повноправним членом ООН

Державний департамент Сполучених Штатів висловився щодо нових спроб Палестинської адміністрації отримати статус повноправного члена ООН.

Про це на брифінгу заявив речник Держдепу Метью Міллер, повідомляє "Європейська правда".

Представник зовнішньополітичного відомства США відповів на питання, чи виступають Штати проти спроб Палестинської автономії стати повноправним членом ООН. Палестинська адміністрація хоче відповідного голосування у квітні.

"Ми завжди чітко давали зрозуміти, що, хоча ми підтримуємо створення незалежної Палестинської держави... намагаючись створити її з гарантіями безпеки для Ізраїлю, це те, що має бути зроблено шляхом прямих переговорів між сторонами (те, що ми робимо зараз), а не в ООН", – зазначив Міллер.

Водночас він зауважив, що не збирається спекулювати на тому, що може статися в майбутньому, та не відповів, чи збираються США накладати вето на відповідну резолюцію в Радбезі ООН.

Раніше ЗМІ повідомили, що прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив журналістам під час турне по Близькому Сходу, що його уряд планує до липня визнати Палестинську державу.

Британія, США та інші західні країни публічно підтримують ідею створення держави Палестини для вирішення багаторічного арабо-ізраїльського конфлікту.

Проте ізраїльський прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу відкидає таку перспективу навіть після завершення нинішньої війни з угрупованням ХАМАС.

На початку лютого голова британського МЗС Девід Кемерон заявив, що його країна може офіційно визнати Палестинську державу після припинення вогню в секторі Гази, не чекаючи результатів переговорів між Ізраїлем і палестинцями щодо рішення про створення двох держав.

Водночас британський прем'єр Ріші Сунак заперечив зміну позиції Лондона щодо визнання незалежності Палестинської держави після заяв Кемерона.