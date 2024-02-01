Глава МИД Британии объяснил, при каких условиях Лондон признает Палестинское государство

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что его страна может официально признать Палестинское государство после прекращения огня в секторе Газа, не дожидаясь результатов переговоров между Израилем и палестинцами по решению о создании двух государств.

Об этом он рассказал в интервью АР 1 февраля во время визита в Ливан, сообщает "Европейская правда".

Кэмерон указал, что признание Палестинского государства Британией не может состояться, пока в секторе Газа находятся террористы ХАМАС, но это может произойти, пока продолжаются переговоры Израиля с палестинскими лидерами.

"Это (признание во время переговоров. – Ред.) может быть то, что мы рассматриваем в то время как этот процесс, это продвижение к решению становится более реальным. Нам нужно дать палестинскому народу горизонт лучшего будущего, будущего собственного государства", – добавил глава британского МИД.

Он подчеркнул, что такая перспектива "абсолютно жизненно важна для долгосрочного мира и безопасности в регионе".

Отдельно Кэмерон допустил, что первым шагом на пути признания Палестины должна стать "пауза в боевых действиях" в Газе, которая в конце концов превратится в "постоянное, стабильное прекращение огня". Далее из Газы должны выйти лидеры группировки ХАМАС, ответственные за нападение на Израиль 7 октября.

Великобритания, США и другие западные страны публично поддержали идею независимой Палестины для разрешения многолетнего арабо-израильского конфликта. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в то же время публично отверг такую перспективу даже после завершения нынешней войны.

Ранее СМИ сообщили, что в Евросоюзе разработали план из 10 пунктов для "надежного, всеобъемлющего решения" израильско-палестинского конфликта.