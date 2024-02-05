Премьер Британии отрицает изменение позиции по признанию Палестины

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак отрицает изменение позиции Лондона по признанию независимости Палестинского государства после заявлений министра иностранных дел Дэвида Кэмерона, что это может произойти до перемирия на Ближнем Востоке.

Об этом Сунак заявил в интервью ведущему Sky News Пирсу Моргану, сообщает "Европейская правда".

Британский премьер подчеркнул, что позиция Лондона в отношении Палестины "остается неизменной: Дэвид (Кэмерон. – Ред.) говорил, что мы поддерживаем решение на основе создания двух государств".

Он, однако, добавил, что сейчас нужно решать более насущные вызовы – в частности доставку гуманитарной помощи в сектор Газа и освобождение заложников, удерживаемых террористической группировкой ХАМАС.

На уточнение, когда именно Британия может признать Палестину, Сунак отметил, что никаких изменений в позиции Лондона не произошло.

"Позиция, которой правительство придерживается уже долгое время, заключается в том, что мы признаем Палестинское государство тогда, когда это наиболее благоприятно для мирного процесса. Я думаю, что это (слова Кэмерона. – Ред.) были излишне растолкованы", – пояснил он.

Напомним, на прошлой неделе глава британского МИД заявил, что его страна может официально признать палестинское государство после прекращения огня в секторе Газа, не дожидаясь результатов переговоров между Израилем и палестинцами относительно решения о создании двух государств.

Британия, США и другие западные страны публично поддержали идею независимой Палестины для решения многолетнего арабо-израильского конфликта.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в то же время публично отверг такую перспективу даже после завершения нынешней войны.